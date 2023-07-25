周一泛歐Stoxx 600指數接近持平，收盤小漲0.28點或0.06%，為465.68點，來到近五周新高。

西班牙IBEX指數下跌0.3%，早盤並觸及近一周新低。此前週日的投票結果顯示，右派和左派陣營都沒有辦法輕鬆籌建新政府，該國政治陷入僵局，投資人感到不安。

馬德里上市的公用事業公司，此前被市場以右派陣營獲勝來定價，周一則股價下跌；Endesa和Iberdrola兩家公用事業公司股價分別下跌2.7%和0.5%。

西班牙銀行股指數收窄跌勢，下跌0.3%，薩瓦德爾銀行(Banco de Sabadell)、桑坦德銀行(Banco Santander)、凱克薩銀行(Caixabank)都下跌。

數據顯示，歐元區七月綜合PMI下滑，表現遜於預期；服務業擴張速度放慢，製造業則深陷萎縮。

Raymond James的歐洲策略師Jeremy Batstone-Carr說：「今天的西班牙股市表現略微遜色，但另一原因在於，在公佈PMI調查之後，歐元區股市今天普遍走弱。該調查給整個歐元區經濟勾畫出一個悲觀印象」。

能源股上漲1.5%；由於供應吃緊，以及市場對中國經濟刺激政策出充滿希望，原油價格走高，推升了能源股。

沃達豐(Vodafone)公布上季營收成長加速，股價上漲4.1%，並且提振了電信股。

受到瑞安航空下跌6.1%的拖累，愛爾蘭股市下跌0.9%。此前瑞安預測2024年交通業務的疲弱。

Bavarian Nordic大跌26%，該丹麥製藥公司說，將終止其呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗的專案計畫。

荷蘭飛利浦跌5.8%，報19.6歐元，該公司稍早公布財報，並表示，對於中國希望在醫療相關技術要達成自給自足的努力，感到擔憂。

瑞士私人銀行寶盛(Julius Baer)在公布今年上半淨利增加18%之後，股價上漲18%。