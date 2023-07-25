國民黨全代會23日正式提名新北市長侯友宜出征2024總統大選，前高雄市長韓國瑜現身力挺，更在當日深夜發文許下3個願望。然而，資深媒體人陳揮文發現，該文的按讚數及分享數與「韓流」全盛期時相差甚遠，喊話不要再消費韓了。

國民黨日前在全代會上，無異議鼓掌通過提名侯友宜代表國民黨角逐2024總統大選。而侯友宜在致詞時提到，藍營縣市首長都是他的榜樣，特別點名韓國瑜，讚韓過去這些年來，為國民黨、中華民國付出與貢獻，令他深深感動，並說韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，一直放在他心上。侯友宜致詞結束後，韓也上台與侯友宜相擁，兩人齊振臂高舉、互擁。

韓國瑜不只人到現場挺侯，當天深夜發文，並表示全代會是國民黨非常重要的大活動，而他看到很多戰友同志團結一心、凝聚向前，支持黨提名的總統及立委候選人，讓他深感欣慰。他也許下3個願望，包括願中華民國國運昌隆、人民安居樂業；願兩岸和平交流、發展，永遠沒有戰爭；下架貪汙腐敗的民進黨。韓呼籲大家為國民黨和中華民國加油打氣，「讓我們和侯市長以及本黨的立委參選人一起攜手同步，許人民和國家更光明的未來」。

對此，陳揮文昨（24）日在政論節目《新聞大白話》中直言，觀察韓國瑜該文的按讚數及分享數，發現跟韓國瑜全盛時期差非常多。陳揮文呼籲還在幻想有韓流的人，去看臉書按讚數跟分享數，並重申此時跟當年的韓流已不可同日而語，「就不要消費他了」。截至今日上午9點，該文累積3萬個讚、逾4千則留言以及1500人分享。對照其按讚數與韓流全盛時期近兩天的累計數約可達8萬，減少約一半。

2018年九合一選舉，韓國瑜憑藉著「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」、「北漂」等口號打動人心，掀起一股「韓流」，曾讓高雄一度綠地變藍天。當時韓國瑜的造勢場總是湧入大批韓粉，會場外更出現「國瑜夜市」，都顯示了韓國瑜的高人氣。