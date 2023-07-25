兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金，其追蹤指數依照「台灣永續評鑑、現金股利、財務穩定度、動能、市值指標(註)篩選」等條件，選取股利率排名前50名之股票均等配置，預計每年4月、10月進行調整至相等權重。ESG採用台北大學臺灣永續評鑑，透過「S社會、E經濟、E環境、D揭露」四大構面全面評鑑，涵蓋更多的上市上櫃好公司，嚴選出台灣永續評鑑排名前50%的優質企業，體質相對穩健、股利率更高的ESG成分股。獨創等權重再平衡獲利機制，50檔成分股權重均衡配置，擁有高股利率及高報酬的群體，兼顧股利與報酬。

今年受股市漲多震盪，資金持續轉進高股息ETF，投資人喜歡高股息金融商品，這股熱潮持續發燒，近而帶動被動式基金規模持續壯大，加上高股息ETF交易相對簡單、成分股組合較透明等投資優勢，透過高股息ETF增加現金流的投資人也日益增加。

兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金研究團隊表示，2022年臺灣ESG永續高股息等權重指數殖利率為6.96%(表)，表現亦相對亮眼，高股息ETF透過等權重，有助讓愛息族除了長期可以有機會較穩定領息外，也有機會提高長期投資報酬率，提升理財規劃的穩健性。