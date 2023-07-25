21歲大陸人氣電競選手叮噹貓（本名：郭子航）驚傳離世，官方微博昨日（24）發文證實噩耗，引起外界哀悼，死因也被其他遊戲博主揭露，叮噹貓7月初因為酒醉去撿掉落海裡的手機，不幸溺斃。對此，許多網友不可置信，哀痛他的離世：「才21歲，這麼好的年紀」，並祝福他在另一個世界也安好。

叮噹貓隸屬大陸「eStar電子競技俱樂部」CFM職業選手，時常分享比賽實況，粉絲累積15萬人關注，2021年拿過聯賽MVP。他的微博24日突然發出訃告，「我們很悲傷也很遺憾地告知大家，我們親密的夥伴、穿越火線職業選手叮當貓已經永遠地離開了我們。我們在第一時間與叮噹貓的親人們取得了聯絡，並聯動各方，協同妥善處理了善後事。叮當貓是一位具有極高競技水準的電競選手，他具有出色的工作能力、敬業精神與個人素養，在其職業生涯中獲得了諸多榮譽。對於他的離去，我們致以深切哀悼。願逝者安息。」

有遊戲博主25日發文透露叮當貓的死因，「穿越火線電競選手叮當貓（郭子航）去世了，今天還是他生日，7月初的事了，喝了點酒，手機掉海裡，下去撿手機，沒上來，溺亡了」。

死因曝光後令許多網友相當意外，紛紛回應道：「永遠懷念你，貓神，你是永遠的MVP」、「才21歲，這麼好的年紀」、「好可惜春季賽還看到領獎了的」、「無論是誰，盡量少喝酒，喝酒後一定和熟悉的人一起平安回家好麼」、「說身邊有人他下去應該有人救的，為什麼沒救，您就別聯想了哈，人家還不能自己出門了是吧」、「太可惜了，再也看不到貓哥打比賽了」、「再見，我最喜歡的職業選手」

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