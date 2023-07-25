據統計，台灣肌少症的盛行率約20～25%，一名30歲粉領族因都在辦公室活動、少運動，肌肉量嚴重不足，導致走路無力、時常跌倒，也無法提略有重量的物品。醫師表示，女子經確診為肌少症患者，因此開立運動處方，要求她做伸展、有氧、肌力運動後，其肌肉量增加，才回復正常的生活與社交活動。

彰化基督教醫院骨科醫師王偉勛在《健康好生活》表示，上述女子平常只坐在辦公室工作，活動量極少，又無運動的習慣，加上之前疫情大減其外出與運動量，加速肌肉加速消失，「若捏女子的上臂肌肉，可輕易摸到骨頭。」顯示女子肌肉量極為缺乏。

王偉勛表示，女子自述走路無力，手也不能提重物，經測量，手部握力只有9公斤，遠低於女性標準值的18公斤，「因此光是轉開診間的把手，手都會抖。」

此外，女子的腿部也相當無力，光是把腳伸直都會不住地抖。女子也因此少逛街、常在房間裡摔倒或滑倒，生活極為不便。

他表示，經檢測確認女子是肌少症病患後，他幫女子開立運動處方，要求每天做伸展運動，每隔一天要做有氧與肌力訓練，女子的肌肉量逐漸豐厚外，女子的活動漸如常人，也恢復應有的社交生活。

王偉勛表示，肌少症自我檢測有7個指標：無法單腳穿襪子、常在房間裡摔倒或滑倒、爬樓梯時需要扶扶手、無法做日常中度負重家務（例如提吸塵器）、無法提2公斤重的物品回家、無法不休息連續走15分鐘、無法在紅燈亮前走過十字路口。