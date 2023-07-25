「馬金島」號兩棲突擊艦（USS Makin Island，LHD-8）

美國海軍陸戰隊花了7個月，在印太驗證現代化戰鬥力，讓人得以一窺相關區域未來作戰可能的模樣。

據《防務新聞》（Defense News）24日報導，據美國海軍陸戰隊第13遠征部隊（the 13th Marine Expeditionary Unit）指揮官梅耶（Samuel “Lee” Meyer）說，從去年11月到今年6月，他們和馬金島兩棲攻擊戒備隊（Makin Island Amphibious Ready Group）都在印太區部署，而這是超過20年來的第一次。

第13遠征部隊利用這次機會，在這除了有複雜島鏈，附近還有盟友和伙伴的廣大區域執行練戰任務，不僅致力迎接挑戰和機遇，更認清哪些現有和新興技術最符合他們的相關需求。

梅耶指出，在廣闊的太平洋區，最重要的就是後勤，而有大油箱、航空燃料、乾貨和備件庫存的兩棲艦是其中很重要的一部份。