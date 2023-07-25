大陸先進半導體遭美日荷聯手制裁，提升技術面臨艱鉅挑戰，但此舉也激勵大陸加速發展成熟製程領域，僅次於中芯國際的大陸晶圓二哥華虹半導體，正式在上海A股科創版IPO上市，今（25日）啟動申購，預計募資212億人民幣（約新台幣895億）是今年A股最大IPO案。

綜合外媒報導，近年美國對大陸晶片業加強制裁力道後，多位專家及美國半導體產業協會（SIA）都警告，此舉將讓大陸加強發展晶片自給自足的能力，如今已經發生。

華虹半導體是今年在A股申請上市的第三家晶圓代工廠，前兩家分別是晶合集成與中芯集成，華虹的募資規模是今年第三大IPO案，同時也是科創版成立至今規模第三大的IPO案。

華虹半導體上市背後官方色彩濃厚，當局「大基金」砸30億認購，是認購金額最高的單位，同時，國有企業結構調整基金二期、中國保險投資基金、中國互聯網投資基金也都在認購的名單上，顯示北京當局發展晶片業的雄心壯志。

報導提到，即使美國卡住提升先進晶片技術的能力，但大陸持續拓展在成熟製程的影響力，並透過現有機台不斷改良，爭取向先進製程靠攏的機會，此番現況也符合各界先前對美國制裁所帶來負面影響的警告。