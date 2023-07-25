中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅24日在南非約翰尼斯堡出席「金磚國家安全事務高級代表之友」會議，會議圍繞「網路安全日漸成為開發中國家的挑戰」主題進行了深入討論。王毅就維護網路安全提出四點建議，強調網路空間應當是百花齊放的「大舞台」，而不是搞數位鐵幕的「新戰場」。

據大陸外交部網站消息，南非總統府部長恩特沙韋尼、巴西總統首席特別顧問阿莫林、俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫、印度國家安全顧問多瓦爾和白俄羅斯、伊朗、沙烏地、埃及、蒲隆地、阿拉伯聯合大公國、哈薩克、古巴等國代表出席該會議。

王毅表示，網路安全是國家安全的重要基石。面對共同挑戰，我們應該加強戰略溝通，明確合作方向，維護共同利益。王毅就維護網路安全提出四點建議：

一是建設公平合理的網路空間。網路空間的未來應由各國共同開創，網路空間的安全也應由各國共同維護。要踐行真正的多邊主義，支持聯合國在網路空間全球治理中發揮核心作用，充分聽取廣大開發中國家合理關切，建立公正合理的國際規則，健全民主透明的互聯網治理體系。

二是建設開放包容的網路空間。網路的生命在於互聯，核心在於開放。網路空間應當是百花齊放的「大舞台」，而不是搞數位鐵幕的「新戰場」。必須堅持公平正義，反對任何形式的科技霸權、網路霸權，讓各方在開放包容的網路空間中各盡其能、各取所需。

三是建設安全穩定的網路空間。要遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國自主選擇的網路發展道路和管理模式，踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，宣導和平利用網路空間，堅決抵制網路軍備競賽，反對利用網路空間推行「顏色革命」的企圖。

四是建設富有生機活力的網路空間。要統籌發展與安全，堅持「以人為本」、「智慧向善」，確保國家安全和公共利益，同時抓住數位機遇，彌合數位鴻溝，共用數位紅利，保障全球資訊通信產供鏈開放、安全、穩定，激發網路空間國際合作的潛力和活力。

王毅強調，中方高度重視網路安全問題，積極參與全球網路治理，為維護全球數據和網路安全做出中國貢獻。中方願與廣大新興市場國家和開發中國家加強交流、深化合作，為推進全球網路治理體系變革、構建網路空間命運共同體不斷做出中國的努力。

各方表示，隨著資訊通信技術快速發展，維護網路安全的重要性日益突出。國際社會應當加強和規範資訊通信技術使用，共同打擊網路犯罪，促進數位互聯互通，縮小數位鴻溝，加強技術創新國際合作，促進各國經濟和社會發展。應當改革、完善全球網路治理體系，增加開發中國家的代表性和發言權。

各方強調，金磚國家和「金磚之友」要攜手合作，共同應對網路安全等傳統和非傳統安全挑戰，營造互利、包容、安全的國際環境，實現共同安全與發展，促進全球和平與繁榮。