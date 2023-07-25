台鐵今（25）日宣布，為持續配合新車投入營運及旅運需求，9月1日（周五）起調整部分班次，以EMU3000型替駛原PP推拉式自強號3班次及普悠瑪號5班次。

台鐵表示，配合新車投入營運，原PP推拉式自強號119次（七堵-彰化）改由EMU3000型自強號替駛（逢周五至日行駛）；原逢周六行駛的PP推拉式自強號140次（彰化-七堵) 改由EMU3000型自強號替駛並更改車次為158次；原PP推拉式自強號160次（田中-七堵）及普悠瑪號310次（台東-新左營）、443次（新左營-樹林）改由EMU3000型自強號替駛（逢周日行駛）。

此外，原普悠瑪號302次（台東-新左營）、305次（新左營-台東）改由EMU3000型自強號替駛（逢周六行駛）；原普悠瑪號484次（彰化-台東）改由EMU3000型自強號替駛（逢周五行駛)。

本次調整列次可於台鐵官網（http://www.railway.gov.tw）及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。