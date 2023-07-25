杜蘇芮颱風已達中颱上限，即將成為強烈颱風，達顛峰狀態，氣象粉專提醒，雖然「直接登陸」機率降低，但台灣位於颱風東北象限的「危險半圈」，迎風面的宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南不可輕忽。

中央氣象局指出，今天上午8時颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約620公里海面上，以每小時15公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，七級風平均暴風半徑280公里。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，杜蘇芮已達中颱上限，即將成為強烈颱風，達顛峰狀態；過去6小時偏北份量稍多，直接撞呂宋機率降低，通過巴士海峽機率高，「今天偏北程度很關鍵」。

台灣颱風論壇執行長陳柏宏提醒，颱風路徑雖然登陸台灣機率低，但因為颱風環流大，加上跟太平洋高壓的氣壓梯度，台灣反而在「危險半圈」內，因此迎風面的「宜花東、屏高南」風雨感受明顯，不可輕忽，「不能只看颱風路徑『那條線』，以為沒登陸就沒事！」。