據法國廣播電台引述美國Politico網站24日報導，中國秘密向俄羅斯運送足以裝備一支軍隊的裝備，而這些交付暴露了西方的制裁存在一個「龐大如中國的漏洞」。該報透露，中國防彈衣出口到俄羅斯被標記成「陶瓷物品」，而陶瓷是防彈衣的一種部件。

Politico的獨家的調查指出，從防彈衣到無人機，價值數百萬美元的中國裝備正出現在俄羅斯市場上。

報導稱，上海「H Win」（暫譯華贏）是一家軍用防護裝備製造商，該公司網站發布的照片顯示，一名高個子、剪平頭、鼻子扁平的白種男子正在工廠檢查防彈衣。這位面帶微笑的客戶的身份尚不清楚，但很有可能是俄羅斯人。

這家上海公司的官網今年3月宣布，「今年春天，我們的一位客戶來公司確認防彈背心的款式和數量，並仔細檢測了我們防彈背心的質量，該客戶當即直接確認了防彈背心的訂購數量和後續購買意向。」

根據POLITICO獲得的海關記錄，俄羅斯買家已申報了「數十萬」件上海H Win（華贏）公司生產的防彈背心和頭盔的訂單，文件中列出的商品與該公司的「目錄商品」一致。

Politico說，此類證據表明，儘管中國政府呼籲和平，但中國正逼近紅線，向俄羅斯提供足夠的非致命、但在軍事上有用的裝備，以對俄羅斯總統普丁長達17個月的烏克蘭戰爭產生實質性影響。這些防護裝備足以裝備俄羅斯自入侵以來動員的許多人員。此外，還有可用於指揮炮擊或投擲手榴彈的無人機，以及在夜間瞄準敵人的熱光學瞄準鏡。

報導解釋，中國對這些產品的描述聽起來可能無害，例如「頭盔」，據說是用於彩彈射擊遊戲的，「非軍事用途，非雙重用途」。然而，制裁和防務專家表示，將「軍民兩用產品」誤標為民用產品，而實際上是用於戰場的做法很常見。例如，中國陶瓷是防彈衣的一種部件。

Politico說，最重要的發現：根據海關數據彙總機構(ImportGenius)分享的海關數據，俄羅斯Pozitron公司在 2022年11月和12月從中國北京的KR Natural公司進口了6000多萬美元的「頭盔」、「雜項陶瓷」和其他物品。

報導引述柏林智庫墨卡托中國研究所（Mercator Institute for China Studies）的首席分析師海倫娜-萊加達（Helena Legarda）說：儘管中國聲稱自己是一個中立的行為體，但實際上它在這場戰爭中支持俄羅斯。像防彈衣、熱成像甚至商用無人機這樣可用於進攻性的前線裝備，不太可能引發歐盟的反應。