省小錢花大錢，一名男網友分享，女友平常沒在喝奶粉，去逛全聯看到促銷活動「買一罐奶粉加購任一品項，即可折100元」，立刻出手扛了一罐奶粉回家，還高興地炫耀說，她發現這個活動有BUG，因為沒規定加購品項的價格，所以她只買了8元的軟糖，結果一樣折100元，等於她現賺92元，但原PO看了卻說女友的這種神奇「賺法」，感覺會越來越沒有錢，引起網友討論。

一名男網友昨天在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上分享，女友最近去逛全聯，回家以後興高采烈地說「她狠賺了92元！」從兩人的對話截圖中可見，原PO的女友發現全聯的特價活動有漏洞「買奶粉加購任一品項可折100元」，但是沒有限制最低價格，所以她買了一個8元的軟糖，也折價100元，等於她現賺了92元。

男網友表示，女友神奇的計算方法讓他看得迷迷糊糊，但還是忍不住回女友說「可是你沒在喝奶粉，怎麼感覺你其實是多花了500元！」結果卻差點激怒女友，後來他想了很久，還是覺得女友的「賺法」會越來越沒有錢，只能說商人的話術太厲害了。

貼文引起網友討論，「平常沒喝的人，這個還真的是多花了」、「平常沒在喝是重點！為了賺92元，花了596元」、「都叫你閉嘴了還說，小心了」、「好厲害的行銷手法」、「依照我的經驗，奶粉最後會是你在喝的」、「你太清醒了，這就是創造消費」、「嘿我又省錢了=嘿我又花錢了」。