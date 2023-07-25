今年第5號杜蘇芮颱風來襲，因應颱風外圍環流將帶來豐沛降雨量，台北市今年起經水利處宣布實施後，將實施疏散門「只出不進」管制4小時後，進行車輛拖吊及裁罰，北市警局將配合市府新政策執行車輛拖吊作業。

依台北市111年8月22日修正「本市河濱公園車輛停放禁止及限制事項，平時或颱風、超大豪雨期間違規停車之處罰原則」公告，對未自行移車之車輛，將由權責機關分別裁處大型車4800元、小型車2400元、機車1800元，另滯留車輛如經拖吊，車主需額外繳納移置費（大型車3000元、小型車900元及機車200元）及保管費。

北市警局呼籲，各堤外停車場之車主，如有接獲相關颱風或豪大雨警報，務必儘速將車輛駛離，另可至停管處官網或掃描各堤外停車場防汛通知牌面及停車單QRcode註冊登錄防汛通知，颱風豪雨期間將以簡訊通知「疏散門管制情形」及「禁停紅黃線路段附條件開放與恢復管制」等相關訊息，以利及早因應將車輛駛離，防止車輛淹沒受損或違規受罰。