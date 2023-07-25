●標普全球（S&P Global）公布，美國7月製造業採購經理人指數（PMI）初值為49，遠高於市場預期（46.2）和6月終值（46.3），並創下3個月新高。惟7月服務業PMI初值為52.4，低於6月終值（54.4）和市場預期（54）。受到服務業景氣放緩影響，綜合PMI初值為52，較6月終值（53.2）下滑，並落後市場預期（53）。

●投資人看好中國決心提振經濟將有利於原油需求前景，加上美國汽油需求強勁，周一紐約期油收漲1.67美元或2.17%，報每桶78.74美元，創下4月24日以來新高。倫敦布蘭特期油收漲1.67美元或2.06%，報每桶82.74美元，創4月19日以來新高。

●彭博社報導，德國政府擬撥款200億歐元支持在地的半導體製造，在全球地緣政治緊張升高之際支持國內的科技業，並確保關鍵零組件供應無虞。參與協商的知情人士透露，德國政府將在2027年底前將這筆資金分配給在德國投資半導體製造的國內外企業，而資金將取自於先前設立的氣候與轉型基金KTF。目前德國政府已經同意補貼英特爾新廠100億歐元，而向全球晶圓代工龍頭台積電(2330)和德國本地廠英飛凌（Infineon Technologies AG）提供70億歐元的設廠補助計畫也正在協商中，這表示還有30億歐元的補貼可用於其他項目，在德國製造晶片的其他公司可望受惠，如全球第四大晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）和德國供應商博世（Robert Bosch GmbH）。消息人士並透露，德國政府與台積電在德勒斯登（Dresden）建廠的協商已經進入最後階段，台積電預計將投資100億歐元（相當於約3476.5億元台幣），最多可獲得德國政府50億歐元補貼。

●周一美元指數尾盤漲0.247%，報101.33。在美歐日三大央行本周召開貨幣政策會議前，最新公布的PMI數據顯示歐元區與美國經濟此消彼長，帶動美元兌歐元走高。歐元兌美元跌0.5%，報1.1069美元。英鎊跌0.25%，報1.2823美元。日圓漲0.24%，報141.47兌一美元。市場普遍預期美國聯準會和歐洲央行將在本周會議升息25個基點，日本央行則可能在周五會議改變現行的利率政策。

●受美元和美國債息反彈影響，周一金價連跌第3天，紐約期金收跌4.4美元或0.22%，報每盎司1962.2美元。