分析師指出，台股震盪壓回整理後，開始反彈，今日一度大漲近200點，站上5日線，預期後市仍有表現空間，AI仍居台股主流，但有些個股漲幅過大，追高宜留意風險。

盤面上，台積電開高力守平盤上方，股價漲幅在0.5%左右；AI概念股仍是盤面主流，廣達(2382)6月每股獲利1元，H2展望更佳，股價強漲6%；技嘉(2376)自5月中開始起漲，多頭攻勢持續，股價往上再攻，漲幅逾7%；板卡大廠微星(2377)買單積極，今開高走高，晨盤亮燈鎖漲停211元；千金概念股人氣強強滾，世芯-KY(3661)、創意(3443)漲幅逼近3%、川湖(2059)漲幅則在4%以上，台燿(6274)獲高盛點名，漲停板開開關關。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，上週台股重要大事為晶圓龍頭大廠法說會，雖然AI需求強勁，但半導體供應鏈庫存去化時間較原預期長，再度下修對今年晶圓代工及其營收預估；展望部分，第三季營收為167億美元至175億美元低於市場預期，不過今年資本支出維持320億美元至360億美元。法說會後不少外資看好晶圓龍頭大廠後市表現，頗有利空出盡的味道。

廖炳焜認為，這波台股持續由AI概念股強勢，上週幾個交易日成交量明顯大增，反映市場多頭氣氛尚未消失，預估短線台股出現技術性修正震盪之後，有望再向上發起攻勢，欲佈局者可於上升趨勢線支撐或月季線間進場。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，台灣時間週四凌晨FOMC將公布利率決策，市場雖預估將再次升息，但包括聯準會前主席柏南克在內等官員及市場分析師都認為，聯準會即將結束緊縮政策，因此反映在股市上，近期包括S&P500與那斯達克等美股主要指數紛紛形成多頭排列，維持拉回買進策略不變。