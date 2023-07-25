昱泉經過幾次整合，將業務目標收攏專精於遊戲的營運合作，洪英超日前重返昱泉擔任總經理，表示將重整公司腳步，結合過往海內外經驗，不只與《G9》進行產業跨域合作，還將重現昱泉當年為《流星蝴蝶劍.net》設計的綠髮帥氣主角「流星」，同時置入多個台灣知名輕小說與漫畫IP，讓《G9》的內容更豐富。

昱泉將協助《G9》與國際接軌，首先將與擁有網路遊戲以及漫畫發行能量的泰國公司Motivate Gaming進行泰國市場的合作。Motivate Gaming除了是泰國第一名足球漫畫「The Killer Pass」的發行商，也曾培育管理東南亞兩大電競團隊MGT (東南亞DOTA 2戰隊第一名)與MY，因此，Motivate Gaming對於與《G9》的合作充滿信心，遊戲也會在近期宣布開放上架泰國市場供玩家遊玩的相關計畫。洪英超表示，將大力推廣《G9》，支持台灣研發與電競內容，積極取得世界認可。