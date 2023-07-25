第2架則是擊碎了南區一棟辦公大樓的玻璃帷幕。(圖/美聯社)

烏克蘭今天聲稱莫斯科市中心兩起無人機攻擊是其所為，同時指責俄軍再次襲擊敖德薩附近穀倉；美國稍後表示不支持烏克蘭在俄國境內發動攻擊，俄羅斯更揚言將嚴厲報復烏克蘭。

綜合法新社與路透社報導，在莫斯科，警方封鎖了國防部附近街道，1架無人機在那裡墜毀，第2架則是擊碎了南區一棟辦公大樓的玻璃帷幕。

烏克蘭國防部消息人士向法新社表示，這次襲擊是烏克蘭軍情部門的一項「特別行動」。俄羅斯先前以飛彈攻擊敖德薩（Odesa），烏克蘭誓言加以報復。

俄羅斯對烏克蘭以無人機攻擊莫斯科一事表示，此舉將導致「嚴厲的報復措施」；俄羅斯外交部補充說：「我們認為這是再次使用恐怖手段，以及恐嚇平民的行為。」

美國表示不支持烏克蘭在俄羅斯境內發動攻擊。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在記者會上表示：「總括來說，我們不支持在俄羅斯境內發動攻擊。」

尚皮耶表示：「這是俄羅斯發動的戰爭。這是他們的戰爭。他們（俄羅斯）隨時可從烏克蘭撤軍來結束這一切，而不是對平民發動野蠻襲擊。」

俄羅斯上週退出可讓烏克蘭穀物經黑海安全輸出的「黑海穀物協議」，此後烏克蘭指責俄羅斯以糧食供應和基礎設施作為攻擊目標。

另外，俄羅斯扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）表示，克里米亞半島的1個彈藥庫也遭到無人機攻擊，當地是在2014年為俄羅斯所吞併。

與此同時，在烏克蘭敖德薩地區，官員報告指出，俄羅斯無人機攻擊多瑙河港口基礎設施長達4小時。烏克蘭南部軍事指揮部在社群媒體Telegram表示：「一個穀倉被毀，儲存其他類型貨物的倉儲也受損。」

橫跨羅馬尼亞和烏克蘭的多瑙河三角洲區域，曾用以作為烏克蘭穀物的出口路線，這是雙方衝突的一個關鍵因素。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1120725