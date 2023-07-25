塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，金星逆行獅子座期間（7／22～9／3）感情波折多的前4名星座，依序是獅子座、天蠍座、水瓶座、雙子座，其中第1名的獅子座最有感，愛情將大起大落，需保持冷靜和理智，多聆聽伴侶感受和想法，也不可衝動做出決定，因感到失落而放棄努力。

▍第4名：雙子座

雙子座是聰明多變的人，因此情緒也時常浮躁不穩定。金星逆行期間，可能對伴侶產生厭倦感，近期也會表現出好奇心和冒險的傾向，讓對方感到不安和不信任，需多專注於自己和雙方的感情，並且忠誠負責，也要多珍惜和維護。另外，也需多關注自己的學習生活，提升知識和技能，不可停滯和退步。

▍第3名：水瓶座

水瓶座是理性而開放的人，但他們也非常固執且冷漠。金星逆行期間，可能對伴侶產生冷淡和疏離，並且覺得對方不夠理解、不夠支持，進而表現出逃避和拒絕的態度，讓伴侶感到困惑和傷心；需多著重於自己和伴侶感受，多表達和回應，也要多關心和體貼。另外，也需多關注自身的社交生活，不可讓自己被孤立和寂寞。

▍第2名：天蠍座

天蠍座是深情而忠誠的人，但他們也敏感多疑。金星逆行期間，可能對伴侶產生不安和懷疑，會覺得對方不夠愛、不夠重視，而且有可能背叛你，進而表現出一些控制的傾向，讓對方感到壓力和不自在。需注意不要讓自己陷入負面情緒中，也不要有過多猜忌，多信任自己和對方，並適時溝通和分享，多理解和包容。另外，也需多關注自己的內心世界，不可讓自己失去自信。

▍第1名：獅子座

獅子座是金星逆行的主角，這段時間愛情生活將大起大落，可能會遇到具有吸引力的人，讓他們心動不已，但也會發現與伴侶之間的矛盾，讓他們心灰意冷；需特別注意的是，不可因為一時衝動而做出後悔的決定，更不能因為一時失落而放棄努力，保持冷靜和理智，用心聆聽對方的感受和想法，找出問題根源並解決。另外，也需多關心自身心理狀態，不要讓壓力和情緒影響健康和幸福。