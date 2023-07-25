基隆陸軍六軍團三支部祥豐營區彈藥庫昨天發生爆炸意外，造成9名官兵輕重傷，蔡英文總統今天上午前往內湖三軍總醫院探視。院方表示，目前傷勢較嚴重的2位官兵，存活應該是沒問題了，但可能有一些肢體上的損害和功能的重建，後續還有一些醫療的過程要走。

受傷的官兵，包括傷勢較重的洪姓士官，經基隆長庚醫護團隊緊急手術後，都已由三總接手後續治療，院方表示，這9位大概有兩位傷勢比較嚴重，另外7位相對是比較輕微，目前這7位比較輕微的就是住院觀察，基本上，目前看起來應該是沒有什麼太大的問題。

至於比較嚴重的兩位，院方表示，初步處理現在看起來都還穩定，現在醫院就是馬上成立一個專責的醫療團隊，希望給我們這些弟兄最好的照顧。

在洪姓士官方面，院方指出，因意外發生在基隆，所以基隆方面就把他比較嚴重的傷勢先穩定下來，我們講的生命跡象穩定了，可能才有辦法做一個更長遠、更完整的醫療照顧，這位弟兄早上也已經轉入我們內湖三總。

媒體詢問洪姓士官的傷勢是否樂觀？院方表示，存活應該是沒問題了，只是可能有一些肢體上的損害和功能的重建，後續還有一些醫療的過程要走。這兩位較嚴重的弟兄，他們的手部有組織缺失，所以基本上醫院做傷口的處理之後，即便傷口好了，還是有部分的肢體會遺失，所以之後功能重建和復建部分還是要進行。