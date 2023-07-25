夏天是吃西瓜的季節，但它又分紅肉與黃肉，該如何選擇比較好？對此，營養師程涵宇表示，若想護心、抗氧化、抗菌保護黏膜健康可選紅肉；壓力大欲放鬆心情則可選黃肉。她特別提到，尤其是男性適合吃黃肉西瓜，其含有較高瓜胺酸，研究發現適量攝取能改善輕微的勃起障礙，不過相關作用機轉仍在科學研究階段。

程涵宇在臉書專頁「程涵宇營養師」及個人網站發文，說明紅、黃西瓜營養差異。她指出，紅肉西瓜營養特色包括高鉀、富含β-胡蘿蔔素、茄紅素、低糖，很適合3C族護眼、減重中抗氧化與心血管疾病族群，因此，她表示，想要護心、抗氧化及抗菌保護黏膜健康可選擇紅肉西瓜食用。

程涵宇接著說道，紅肉西瓜中的茄紅素和β-胡蘿蔔素在人體具有高生物利用率，能夠被人體有效吸收，除了能夠抗氧化、預防心血管疾病護心，還能夠改善男性早期攝護腺肥大。另外，她指出，根據《Nutrients》期刊研究發現，每天平均吃140克西瓜者，膳食纖維、鎂、鉀和維生素A的攝取都比沒有吃西瓜的人高出5％，且還助減少額外飽和脂肪及精緻糖攝取。

至於黃肉西瓜，程涵宇指出營養特色包括，含有豐富瓜胺酸、低熱量、少碳水及低鉀，適合壓力大、男性與腎臟病患者。她解釋，西瓜中的瓜胺酸能夠幫助血管放鬆促進血液循環，進而舒緩肌肉組織的疲勞感，還有調節血壓、降低血脂的功效。

程涵宇進一步說明，黃肉西瓜含較高瓜胺酸穩定血壓，最特別的是能幫助血管擴張，瓜胺酸跟精胺酸都是一氧化氮的前驅物，一氧化氮能增加血液供氧量，還能保護精子避免受自由基破壞。她指出，根據義大利研究發現，一天吃5份西瓜所攝取到的瓜胺酸，能改善輕微的男性勃起障礙，進步程度上，約有8%的人可以由香蕉變成小黃瓜，不過相關作用機轉仍在科學研究階段

然而，即便西瓜好處多多，程涵宇提醒，食用時還是要注意份量，尤其是糖尿病及腎臟病患者，一次1份（約飯碗8分滿）不過量最剛好，而一般人1天吃2碗也沒問題。