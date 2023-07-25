法國廣播電台引述美國《華爾街日報》24日報導，隨著對中國資本敵意的增加，中國投資開始從西方世界撤退，轉向東南亞，中東或南美。

報導稱，就在幾年前，中國的資金還在富裕世界掀起併購風潮。從紐約的豪宅和五星級酒店，到瑞士的化學公司和德國的機器人巨頭，中國投資者完成了一樁樁驚天動地的交易，搶購了一批批聲名顯赫的資產。但是，那個時代已經結束。

報導稱，中國公司越來越多地將資金投入東南亞的工廠以及亞洲、中東和南美的採礦和能源項目，因為中國政府正試圖鞏固在這些地方的聯盟關係，並確保獲得關鍵資源。

報導引述保守派智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）的數據庫指出，去年中國公司和國有實體在亞洲、南美和中東地區的投資總額達245億美元，比 2021年增長了13％。交易包括中國國有石油巨頭中國石油天然氣股份有限公司（Cnooc）在巴西的19億美元投資，以及汽車製造商長城汽車和比亞迪在泰國的投資。

根據該研究所對中國投資的初步估計，今年到目前為止，中國投資的最大受益國是鎳資源豐富的印尼。鎳是電動汽車電池的關鍵成分。

《華爾街日報》認為，投資流向的轉變顯示了「中國如何應對它與以美國為首的西方國家關係的惡化，如何加強與世界其他地區的貿易和投資聯繫」。

報導指出，中國的做法可能會在全球經濟中造成新斷層。更廣泛來講，這一轉變表明全球化正在消退，地緣政治緊張局勢更有可能惡化。

根據最近公布的一項新數據，中國對世界其他地區的直接海外投資同比下降了18％。由於海外併購急劇下降，中國政府收緊了遏制資本外逃的規定，最新的水平比2016年的峰值下降了25％。

報導稱，儘管中國政府去年放寬了對新冠病毒檢測的限制，但中國不太可能回到海外交易的鼎盛時期，這在很大程度上是因為中國與美國及其盟國的地緣政治緊張局勢不斷加劇。據分析師稱，美國及其盟國正以國家安全為由阻止更多的中國投資。

分析師們還認為，在中國國內貨幣疲軟、私營部門舉步維艱，以及中國政府日益重視國內經濟建設以提高中國的自給自足能力，也將抑制中國投資的外流。