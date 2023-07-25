因經常遭檢察長和主任檢察官退件，在全台1300多位檢察官中被稱為「退案王」的吳志成， 去年退休後，因不滿他2021年的年終職務評定結果為未達良好，提起行政訴訟請求撤銷，台北高等行政法院認為，宜蘭地方檢察署處分並無違誤，判決駁回訴訟。

另吳志成因2019年年終職務評定結果為未達良好、 考績丙等，他不服提告遭行政法院駁回後，他對2020年考績丙等也提告，請求法官撤銷宜蘭地檢署的職務評定，但台北高等行政法院認為原處分及復審決定都無違誤，駁回吳的請求。

66歲的吳志成是司法官學院第28期結業，曾任花蓮、宜蘭地檢署主任檢察官，他認為，宜蘭地檢署認定他「不開庭傳喚被告即逕行起訴或聲請簡易判決處刑，有違正當法律程序及被告訴訟權益，經每案書面提醒」及「傳拘不合法」、「辦案或結案有草率情形」等非事實。

吳說，宜蘭地檢署在2021年處理個案對他加以指揮，有干涉偵查之嫌，且他在當年全署之無罪確定案件、辦案正確性及定罪率僅低於平均值一點點，足見職務評定未達良好，完全未依照檢察官職務評定辦法相關規定之要件評定，自屬違法，請求法院撤銷。

宣蘭地檢署表示，吳在當年辦理刑事案件，有怠於執行職務情形，檢察長及吳之直屬主檢察官，以書面促使他更正或改進，本屬依法進行職務監督，保障人民訴訟權益，維護正當法律程序所必要，他受評擬「未達良好」經職評會會議決議通過，符合法定程序。

北高行政法院審理認為，宜蘭地檢署處分沒有任何法定程序上之瑕疵或對事實認定之違誤，且未有不遵守一般公認價值判斷之標準或與事件無關之考慮，復未違反行政法之原理原則，於法尚無違誤，原處分合法，判決駁回吳的訴訟。