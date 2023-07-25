台北遠東香格里拉搶攻中秋送禮商機，今年首度與美國許氏花旗參聯名【如意人參】豪華月餅禮盒，內含四顆精選月餅，其中包含獨家「許氏花旗參蓮蓉」與「許氏花旗參紅棗雞湯」兩款養生風味月餅，以及許氏花旗參片乙罐。【月夕花晨】經典月餅禮盒則囊括廣式與桃山月餅，六種口味選擇多元，另有年年熱銷回購的「燕窩奶黃月餅」及「金沙奶黃月餅」，無論是與家人團聚品嚐、饋贈親友或客戶，都是體面的品味選擇。

台北遠東香格里拉特與花旗參界譽為「花旗參王」的信譽老牌「許氏花旗參」聯名合作，以許氏威州花旗參創意融入廣式月餅中，獨家推出「許氏花旗參紅棗雞湯」與「許氏花旗參蓮蓉」兩款養生風味，細緻口感，餘韻迷人。還有濃郁松露香氣的「松露鹽之花」、清甜果香的「酒釀桂圓」，以豐饒味蕾的月餅，搭配清新參茶，一口餅、一口茶，共享美好佳節。

柔情的珊瑚橘粉設計出優雅精緻的雙層禮盒，盒中雙層精巧的抽屜鑲嵌著典雅旗袍扣，如同百花綻放的瑰麗寶匣，寓意圓滿富足與福氣臨門。匯聚了傳統與創新的精華，以桃山與廣式風味，帶來豐富多樣的佳節滋味。桃山月餅口味包含甜而不膩的「清香鳳梨」、酸甜香氣的「蘭姆蔓越莓」、層次豐富的「焙茶堅果」；柔軟油潤的廣式月餅口味內含口感Q彈的「芋香白玉」、雋永經典的「蓮蓉桂花蛋黃」以及創新風味的「川味椒麻滷肉」。

燕窩奶黃月餅禮盒由香宮點心主廚遵循古法手工製作，以鮮奶、新鮮椰漿、細砂糖、全蛋、奶油等混合蒸製內餡，並需於每五分鐘掀蓋攪拌一次，前後需費時約1.5小時，待其冷卻再以珍貴燕窩入料，香濃內餡綿密滑順，酥軟外皮搭配細緻滑順內餡，完美呼應酥軟外皮，中秋賞月必備輕奢之味。

金沙奶黃月餅禮盒屢獲媒體評鑑的讚賞，成為年年回購之冠！主廚特別選用屏東紅仁鴨蛋灑上高粱酒後，入烤箱烘烤，隨即切碎與鮮奶、椰奶粉、新鮮椰漿、細砂糖、全蛋、奶油等蒸製的內餡融合，一入口鹹甜交融滋味，經典濃郁美味，令人回味再三，盡享歡欣團圓時刻。

針對高端市場，台北遠東香格里拉特推限量款【花詠情參】中秋奢饗禮籃，以時尚紅皮革禮籃，展現卓越品味與精緻質感，蘊藏各式香格里拉風格選品，讓團圓慶典盡顯風華。禮籃內含經典月餅禮盒、香傳菌菇醬、香傳XO醬、濾掛咖啡禮盒、手工巧克力杏仁果、綜合堅果、許氏花旗參原粒茶包禮盒、香格里拉兔型香氛盒、澳洲香桐氣泡酒梅山苦茶油等琳琅滿目的風格選物，為中秋增添奢華氣息。