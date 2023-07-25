「護國神山」台積電薪資優渥，是不少人夢寐以求的公司，一名在南科聯電工作的男網友表示，因不習慣南部的生活，應徵台積電新竹廠，成功拿到offer，薪資比聯電多一倍，他卻擔憂有隱藏風險，問網友該衝嗎？網友看到他在聯電工作，紛紛勸他「快上山」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，南漂到南科的聯電工作，一直無法適應南部生活，每個假日搭車北上回家，舟車勞頓讓他崩潰，他日前應徵台積電新竹廠，成功拿到offer，預計下周向主管提辭呈。

原PO表示，聯電平均工時和台積電差不多，每個月都會值班一次，平日下班時間落在晚上8至9點，但台積電的薪資比聯電多一倍，他問「我該衝嗎？我在想風險會有什麼，也擔心提離職會被主管罵。」

網友看了他的心境，紛紛勸他接受台積電offer，「快上山！當然是到神山，薪水差距這麼大」、「等正式拿到offer後就可以衝了」、「完全建議去體驗看看！說不定你會活得很好。當然如果不行就再回去啊，聯電很多去台積不適應又回鍋的，臉皮夠厚就好」、「錢到位、人到位，加班費給的不夠那就是離職」。