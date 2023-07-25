6年前時任新北市消防局蔡一郎與妻子黃櫻惠，因5歲兒子玩耍時跌斷手，醫藥費僅6700元，卻向麥當勞稱要檢舉消防設施不合格，索賠7060萬元，一審依恐嚇取財未遂罪各判刑1年2月，台灣高等法院二審改依貪汙罪之藉勢藉端勒索財物未遂罪將蔡重判6年6月、黃判刑5年2月，分別褫奪公權2年、1年。可上訴

高院指出，蔡一郎、黃櫻惠夫妻當時都是新北市政府消防局火災預防科隊員，可登入該局「消防安全管理系統」查詢新北市公共場所之消防安全資料，並有指派各消防分隊執行稽查之職權。

2人明知其子在2017年3月30日晚間，在麥當勞公司新北市土城區裕民店2樓兒童遊戲區不慎摔傷之醫療費用不過6703元，竟因投資失利積欠債務，料想民間企業懼怕營業場所因違反公安法規遭到公務員舉發、稽查，甚至公諸媒體影響商譽加以恐嚇。

蔡一郎憑權勢登入安管系統，查詢該店有違建使用且未設置室內排煙設備後，向新北市政府市長信箱匿名檢舉，並於黃櫻惠代理該檢舉案承辦人休假之便，得知土城分隊稽查結果初步未發現不符規定後，直接致電指導土城分隊對裕民店再次稽查，並開立限期改善單，造成麥當勞公司壓力，指派法務人員出面處理本案。

此後被告蔡一郎以麥當勞公司應對兒子給付損害賠償之藉口，迭稱該公司各分店多有違反消防、建築及都市計畫法規，並提出顯不相當7060萬元鉅額賠償要求，續稱若有不從則手上資料公諸網路，並於2017年6月7日，進一步恫稱新北市之「公安稽查小組」恐將注意到本案。

麥當勞公司因擔心商譽受損，持續派員協商和解，同年6月29日，因不堪勒索而向桃園市調處提出告發，2人始未得逞。期間被告黃櫻惠知情，且協助蒐集麥當勞公司各分店違反公安法規之情形，由蔡一郎利用「太太」之名義，對外扮黑臉，2人成立貪汙治罪條例之共同藉勢、藉端對麥當勞公司勒索財物而未遂罪。

高院指出，一審單憑蔡一郎對公安法規之熟稔，透過公開網頁蒐集此等資訊，認定與職務上之行為無關，只論以刑法的恐嚇取財未遂罪，論罪顯有違誤；審酌被告蔡一郎、黃櫻惠犯後始終否認犯行，辯稱只是民事損害賠償事件等犯後態度，各判刑6年半及5年2月。

檢方調查，2017年蔡男和黃女的5歲兒子，由阿嬤帶到麥當勞裕民分店用餐，卻在溜滑梯時摔傷，醫藥費約6700元。不過2人疑似投資失利，積欠200多萬債務，藉此獅子大開口，還濫用職權登入「消防安全管理系統」，調查安檢資料，強向麥當勞要求7060萬賠償金。

因麥當勞不肯，2人以民眾身分到處檢舉，甚至以新北市長侯友宜組的「公安稽查小組」向麥當勞施壓，稱要趕快和解，最後降價到3780萬元，還說880萬元可以用餐券抵償，麥當勞受不了決定報案。檢方偵查後，依貪汙治罪條例中藉勢、藉端勒索未遂等罪，對夫妻提起公訴。