●雪佛龍（Chevron）上漲近2%，為道瓊指數帶來提振，該石油巨頭在周日公布初估財報，其第二季經調整後每股盈餘為3.08美元，較去年同期大減47%，亦較第一季的3.55美元下滑，但優於市場預期的2.97美元。該公司表示原油價格較去年俄烏戰爭剛爆發時大幅回落，是第二季獲利衰退的主要原因。該公司將在7月28日發布正式財報。

●玩具公司美泰兒（Mattel）收漲1.8%，因為《芭比》電影創下2023年美國首映票房最高紀錄。

●AMC Entertainment飆漲32.9%，法院駁回該連鎖電影院的股票轉換計畫。這項計畫可能稀釋股東持股。AMC特別股收平。

●蘋果上漲0.42%，儘管逾1500名app開發者向英國競爭上訴法院（Competition Appeal Tribunal, CAT）提起集體訴訟，指控蘋果的應用程式商店App Store收費過高，並求償7.85億英鎊（約10億美元）。

●特斯拉大漲3.48%，路透援引知情人士報導，本月底特斯拉將派出代表與印度商務部長Piyush Goyal會面商討在當地建廠的計畫，這座工廠將生產售價約2.4萬美元的全新平價車款，比目前售價最低的Model 3還要再便宜25%。這將是今年6月執行長馬斯克與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面以來，雙方最高層級的協商。

●荷蘭半導體商恩智浦（NXP Semiconductors）周一盤後一度漲3%，其第二季營收獲利雖然略為下滑，但表現優於市場預期，且本季財測意外強勁。該公司預估第三季營收介於33億～35億美元、經調整後每股盈餘介於3.39～3.82美元，市場預期分別為33.1億美元和3.42美元。