法新社報導，為緩解尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）改革所引發嚴重政治危機的協商，表決前最後一刻仍在持續進行，最終仍未能緩解困擾以國數月的憲法危機。

這項司改案將限制最高法院撤銷其認為政府或部長「不合理」決定的權力，批評人士痛斥這會讓以色列失去制衡行政部門的能力，為政府變得更加獨裁開闢道路。

在反對派國會議員杯葛投票下，來自總理尼坦雅胡強硬右派執政聯盟的全部64位議員全力支持通過這項法案，部分反對派議員則高喊「可恥」。

尼坦雅胡說，推動這項表決的決定是「必要的民主舉措」。

他在電視談話中說：「我們通過這項攸關合理性的修正案，以便讓民選政府能夠按照國內大多數公民的決定執行政策。」

以色列傳統重要盟友美國數度對以國政治動盪表示擔憂，並稱今天的表決結果「令人遺憾」。

尼坦雅胡的聯合政府認為，擬議的改革是為了確保更好的權力平衡所需。這個聯合政府包括極右翼和極端正統猶太政黨在內。

以色列政府1月公布上述改革方案以來，掀起以國史上規模最大的其中一波抗議浪潮。

以色列總工會（Histadrut）揚言要針對國會表決展開全國性罷工，敦促政府重啟與反對派的談判。

以色列總工會會長巴大維（Arnon Bar-David）在聲明中表示：「任何有關改革的單方面進展都將產生嚴重後果。」

以色列總工會3月在數小時內發動罷工，迫使尼坦雅胡停止立法進程，為跨黨派協商鋪平道路，然而相關談判最終仍宣告失敗。

這項爭議性司法改革引發以色列空前的全國性抗議。路透社報導，警方出動強力水柱驅散反對司改行動的示威民眾，還將把自己和柱子用鎖鏈鎖在一起，或封阻國會外道路的抗議民眾拖走。截至今晚，全國各地有數以千計示威者走上街頭、封鎖高速公路並與警察發生衝突。以色列警方說，今天至少有19人被捕。

36歲民眾歐帕斯（Inbar Orpaz）在國會外說：「對以色列民主而言，這是悲傷的一天…我們會予以反擊。」（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1120725