據自由亞洲電台引述北韓官方通訊社「朝中社」24日報導稱，中共中央政治局委員李鴻忠將於本周率團訪問北韓，參加韓戰停戰70週年慶祝活動。這是自北韓因新冠疫情關閉邊境以來，首次宣佈進行此類國際官方訪問。

中共中央對外聯絡部發言人胡兆明當天也宣佈，應北韓勞動黨和政府邀請，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠將率中國黨政代表團於明天（7月26日）起訪問北韓，並出席停戰70週年紀念活動。

據路透報導，北韓於2020年初新冠疫情爆發後關閉邊境，停止所有貿易和外交往來，甚至對主要經濟和政治盟友中國也不例外。週一的官方媒體報導，沒有說明這次訪問是否標誌著政策有任何變化。

北韓將1953年7月27日，也就是韓戰停戰協定簽署的日期稱為「勝利日」，今年預計將舉辦大型活動，紀念協定簽署70週年。從技術上講，北韓和南韓仍處於戰爭狀態。北韓上周剛扣押了一名衝過朝韓分界線的美國士兵，這讓華盛頓陷入了新的外交頭痛之中。