國立台灣交響樂團在地耕耘古典音樂多時，今年的霧峰音樂節也將開跑，團長劉玄詠表示，期待有更多鄉親到位於台中霧峰的國台交音樂廳，聆聽細緻的音樂聲響。

劉玄詠表示，「國台交演奏廳從聲音的殘響到整體設計，都非常適合音樂的表現，尤其這個廳是屬於中型音樂廳，更可以細緻的將每個聲音穿透到大家的耳朵中。在今年的霧峰音樂節中，從交響樂團到室內樂，都會在這個廳內演出，是一種非常享受的體驗。」

音樂節除了音樂會，還有關懷台語劇團演出台語獨幕劇，劉玄詠表示，台語非常美，「如果大家仔細的聽，可以發現這個語言中的抑揚頓挫，跟音樂的表現一樣，帶有獨特的美感。而每年都有的NTSO國際青少年管弦樂營，今年從海內外共257人報名，經嚴格甄選71名優秀青年學子，他們集訓到演出期間都在霧峰，可以說是將這個地方的人文特色做更深層的推廣。」

值得一提的是，這次音樂節也特別安排了學齡前適合參加的親子音樂會，同時還有為慶祝「亞洲作曲家聯盟」成立50週年所合作的音樂會，劉玄詠表示，很高興音樂節經過多年策畫和推動，獲得在地民眾認可，觀眾在自家附近就能聽音樂會，是地方文化推動重要的一環。