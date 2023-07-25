2對夫妻登太平山 1人登山口前突失聯 消防漏夜搜救中

杜蘇芮颱風來勢洶洶，中央氣象局昨（24）日晚上發布海上颱風警報，宜蘭縣卻傳出登山意外，1行4人，2男2女相約攀登太平山森林遊樂區內的三星池，下午1時許回程時於登山口前500公尺左右，62歲廖姓男子突然失蹤；宜蘭縣消防局昨漏夜尋找，遍尋不著，今（25日）上午7時搜救人員繼續入山尋找。

據了解，4人於24日上午8時自太平山平原林道12.6K處，也就是三星池登山口處入山，中午12時30分折返，下午1時30分快到登山口前500公尺處，廖男在不到2分鐘的時間內就突然失聯，其友人趕緊報案，請求協助搜尋。

宜蘭縣消防局昨獲報後，即派遣第一大隊、大同、羅東、廣興、冬山、南方澳分隊人車前往救援，包含10名消防人員、1名警員、1名林務局人員，共12名集結出發至登山口，漏夜搜救卻遍尋不著，於今上午7時，16名搜救人員再次出發前往三星池搜尋中。