俄羅斯總統普丁昨（24）日簽署一項兵役法修正案，將後備軍人的服役年限上調5年。以2024至2028年為過渡期，在這段期間，後備役人員的徵調年齡限制將逐步提高。

根據《莫斯科時報》、「自由歐洲電台」24日報導，根據這項新法，最高階軍官動員入伍的年齡調整至最高70歲，校級軍官提高至65歲，尉級軍官提高至60歲。

其他預備役部隊中的士兵、水手、軍士、准尉、海軍軍官候補生等，符合動員資格的年齡上限調整為最高55歲。新法也規定，52歲以下的外國志願軍可以和俄羅斯國防部簽約合作。

圖為2023年7月，一名東正教神父為即將入伍的俄軍新兵祈福。（路透）

報導指出，俄烏戰爭自去年2月開打至今仍僵持不下，已進入516天，俄軍正面臨嚴重人力短缺問題。普丁去年12月批准了國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）的提議，將現役戰鬥人員的人數增加三成，從115萬人增加到150萬人。

根據官方統計，自去年9月以來，已有超過33萬名俄羅斯後備軍人受到動員。普丁曾在去年底口頭宣布結束徵兵，但並未簽署成法，因此嚴格來說，俄羅斯的動員工作仍在持續。

上週俄羅斯還通過另一項法案，將男性接受徵召入伍的年齡上限從27歲提高到30歲，並利用分發徵兵文件，使年輕人更難透過躲避徵兵人員的方式避免入伍。