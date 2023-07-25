2024總統大選陷入多方混戰，近期隨著各參選人屢屢出席活動，也成全台民眾關注的焦點。粉專《聲量看政治》近日披露，從7月16日「公平正義護台灣」活動隔天，到7月23日國民黨全代會這段期間的聲量消長，結果卻是出乎意料，在多份民調中支持度最高的民進黨參選人賴清德排名只排第三，反而是國民黨參選人侯友宜急起直追，坐上第一名寶座。

《聲量看政治》昨（24）日於臉書分享各參選人在YouTube新聞上的聲量走勢，在「新聞觀看數」上，侯友宜和民眾黨柯文哲殺得難分難捨，最後侯成功在全代會當日拿下最高曝光度，接著由高到低分別為柯文哲、賴清德、鴻海創辦人郭台銘，且郭跟侯在新聞觀看數上更出現約3倍的巨大差距。

另在YouTube「新聞影片數」上，侯友宜也以1100多支超越柯文哲的約800支，第三名賴清德則有約600支，郭台銘再度墊底，僅有400支左右新聞影片露出。

該粉專對於數據進一步分析，上周的聲量趨勢顯示，侯友宜雖持續都是討論最多，但無論報導的量或是觀看人次，變化量始終不大；而柯文哲則是716遊行後，仇女的人設檢討發揮作用；對於賴清德，該粉專建議要盡快掌握空戰話語權的主動性；至於郭台銘，該粉專僅表示「加油，好嗎？」