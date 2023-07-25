女藝人陳美鳳的前男友、同時也是節目《龍兄虎弟》製作人的張富，過去遭股東控訴詐欺800萬元，後因屢傳未到案說明，一度成為通緝犯，直到2020年3月繳交罰金才解除通緝，同年再傳出欠董至成主持費，如今董至成透露張富近況。

根據《三立新聞網》報導，董至成透露，目前張富大多在嘉義地方台做節目，其中兩個節目個別找了沈文程及康康主持，而他也提到，張富還有債務在身，因此相當低調，比較倒楣的是，他曾在裡面進修過，當時連七、八十萬的保釋金都沒有。

事實上，張富2010年成立紅海經紀公司，找了4名股東投資，但後來股東查帳時發現公司帳務不清，當中4名股東投資的800萬元全被張富侵吞，因此憤而提告張富背信、詐欺罪。

然而，當時台北地檢署傳訊張富到庭，訊後諭令他10萬元交保，張富花了6小時籌不出10萬，檢方便以覓保無著聲請聲押，隨後法官召開羈押庭，認為張富有高度潛逃的可能，加重裁定150萬元交保，最終張富仍籌不出保金，才遭限制住居請回，但他之後卻屢傳未到庭，逃了三年，直到2020年3月才解除通緝。