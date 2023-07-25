台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，優先擔保非投資級債在「優先」及「擔保」雙優勢下，讓投資人獲得較佳的資本保護，在市場大幅波動時，優先擔保公司債防禦效果更明顯。據統計，2022年優先擔保債回覆率達77%，大幅高出無擔保債的29%，顯示優先擔保債券防護力遠高於其他的券種，為長期投資的首選理財商品。此外，就現階段經濟衰退及違約風險提高的背景下，建議可增持BB級別公司債，因為從歷史經驗來看，在景氣衰退期間，BB評級債券違約率小於1.5%，明顯優於B或CCC評級以下的公司債，且正報酬機會高，採取防禦型操作因應市場大幅波動。

李怡慧表示，目前債券殖利率位於歷史高點，市場已出現許多具相對價值標的，建議分批布局，鎖定未來報酬。操作上，在主要央行鷹派升息，衰退及違約風險上升背景下，應採取防禦型操作，因應市場大幅波動，建議配置優先擔保債、避開低評級債券，鎖定具備充足流動性，且商業模式穩健之企業的優先擔保債。區域方面，歐洲非投資等級債券不確定性較高，相對看好有機會受惠Fed率先放緩升息腳步的美國非投資等級債券，操作上建議以BB評等作為主要配置。