精誠副總經理詹伊正表示，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將於今年第4季試行填報，台灣碳權交易所也即將在8月成立，淨零碳排不再僅是環保議題，更攸關企業產業發展的競爭力。精誠的「Carbon EnVision雲端碳管理系統」，以雲端訂閱服務模式，加上精誠顧問團隊的專業指導，提供企業有組織、有品質及有效率的碳管理解決方案。

CSD中衛董事長張豐聯表示，CSD中衛為提升碳盤查效率，藉由數位工具來進行輔助盤查轉型，以節省溝通與人力成本，而精誠所開發的「Carbon EnVision雲端碳管理系統」，採取雲端軟體服務(SaaS)架構，透過雲端平台管理碳數據，一條龍的數位整合盤查服務，逐步實踐綠色轉型願景。

精誠從自身落實ESG責任，已於2022年初總部取得ISO 14064-1溫室氣體盤查、ISO 50001能源管理系統等多項企業永續查驗證。目前擁有24張ESG相關專業證照，2021年在沙崙綠色科學城成立智慧綠能中心，結合生態圈夥伴，推動更全面的綠色服務能量，以實務經驗為客戶設計量身訂做。