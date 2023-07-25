包括App Store的蘋果服務部門營收，在過去幾年快速成長，目前每季營收約在200億美元。然而關於app開發商在使用程式內支付系統(in-app payment)之時，蘋果對他們收取15%至30%的佣金，遭到app開發商的批評，並且幾個國家的反壟斷機關也將此列入調查目標。

英國的集體訴訟案是由East Anglia大學教授和前OECD經濟學家Sean Ennis所帶領，並代表1566家app開發商提起。法律事務所Geradin Partners則擔任Ennis的顧問。

Ennis說，蘋果對app開發商的收費太高，這主要是因為蘋果壟斷了在iPhone和iPad上發布app的業務。「這些收費本身就不公平，構成了濫用定價。它們傷害了app開發商，也傷害了app購買者」。

蘋果之前曾辯稱，App Store有85%的開發者不支付任何佣金，並且蘋果幫助了歐洲開發者，透過App Store進入全球175個國家的市場和客戶。