集保結算所董事長林丙輝表示，今年整體專業機構法人持股採電子投票比例高達94.34％，其中外資高達97.85％採用電子投票。台灣包括勞動基金、退撫基金等政府基金持股，同樣有高達97.10％採用電子投票，今年農委會及國科會科發基金也加入採用，共同推升資本市場數位化應用，讓世界看到台灣的數位創新力量。

為建立完善的股務數位服務生態系，集保結算所積極推動「股東e服務」，除了電子投票外，還包括股東會視訊會議平台（eMeeting），讓投資人可線上觀看股東會直播並提問，增進公司與股東間的便利互動，亦有助於發行公司取得更好的公司治理評鑑成績。

此外，集保結算所建置的股務事務電子通知平台（eNotice）甫於6月30日上線，提供上市櫃及興櫃等公司股利發放電子通知服務，使投資人接收股務訊息更具效率與便利，迄今已有逾10萬名投資人啟用eNotice服務、700家發行公司完成簽約。

集保結算所持續布建股務數位化基礎建設，提升投資人對數位化的接受程度，從電子投票屢創新高即可看到顯著成績。展望後市，集保結算所將持續優化投資人和發行公司的數位體驗，提供高效便捷的市場服務。