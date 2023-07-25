陳建仁與花蓮、台東、高雄、台南、澎湖應變中心視訊連線，聽取防災整備簡報，指示地方政府做好防災工作。（中央災害應變中心提供）

颱風杜蘇芮已達中颱上限，預估為台灣帶來豐沛雨量，行政院長陳建仁25日上午視察中央災害應變中心，聽取各部會防颱整備簡報，並與5縣市應變中心視訊連線。陳建仁指出，颱風影響最大時間預估為26日至28日，各單位須落實科技監測，持續監控天使輪及清除油汙，提醒來往船隻注意航行，避免發生二次災害。

根據中央氣象局資料顯示，25日上午8時，颱風中心位置在鵝鑾鼻的東南方約610公里海面，以每小時15公里速度向西北西方向進行，24日晚間已發布海上颱風警報，預計25日下午發布陸上警報。

陳建仁指出，杜蘇芮颱風逐漸逼近台灣，已達中颱上限，花東、高屏首當其衝，颱風結構紮實，將帶來豐沛雨量，全台皆應注意防範，要求各部會加強防颱措施，各單位落實科技監測，盡早監控颱風動態。

陳建仁表示，颱風期間正好是暑假，海陸空交通運輸勢必受到衝擊，交通部得規畫配套方案。而河川警戒區、地勢低窪易致災區域，防洪排水系統功能須順暢，適時依降雨情形調整抽水機具。

針對天使輪事件，陳建仁說，海面已無漂浮空貨櫃，相關單位持續監控，提醒來往船隻注意航行安全及清除油汙，避免二次災害發生。

陳建仁強調，杜蘇芮颱風是台灣1400多天以來，第一次遇到颱風有登陸的可能性，務必要加強防範強風豪雨，減少生命財產損失。

最後，陳建仁與花蓮、台東、高雄、台南、澎湖應變中心視訊連線，聽取防災整備簡報，指示地方政府做好防災工作。