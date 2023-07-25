凱基銀行積極落實綠色金融行動方案，持續擴大綠色金融影響力，去（2022）年率國內銀行之先推出綠色存款專案，將專案資金運用於再生能源及能源科技發展、污染防治與控制等綠色融資需求，相關綠色融資專案具體連結聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals SDGs），獲「2023台灣永續行動獎」銅獎的肯定。

凱基銀行「綠色存款」專案參考國際標準「綠色債券原則(GBP)」，並遵循我國金融聯合徵信中心「綠色授信」註記，訂定資金運用於綠色融資及永續連結貸款的計畫，推出以來便獲得企業客戶熱烈響應。

凱基銀行亦持續扮演綠色金融推手，導入創新思維，邀請社會各團體及機構，包括宗教團體、大專院校參與綠色存款，引導資金擴大綠色金融的影響力。而截至去年年底，凱基銀行綠色存款專案已實際投入新臺幣逾53億元，運用於再生能源、能源科技發展及污染防治與控制等相關專案上，並經由安永會計師事務所出具確信報告，公開至凱基銀行官網上，不僅確保資金皆具備實質綠色效益，同時讓參與的客戶清楚知悉存款的運用範疇及管理方式。

凱基銀行亦積極響應責任金融，落實金管會綠色金融行動方案3.0政策建立金融永續生態圈，以核心業務支持我國綠色產業發展，持續擴大推廣綠色存款將所募集專案存款全數運用於綠色融資外，並積極推動再生能源融資業務，深耕既有太陽能電廠、風能電廠等專案融資，並在既有基礎上開發新型態綠色金融商品，如儲能融資、綠電及污染防治等案件上提供專案融資之業務合作，將ESG精神推展至產業界，全力支持綠色金融之發展。

另一方面，凱基銀行遵循金管會發布之「本國銀行氣候風險財務揭露指引」，在強化金融業及產業氣候韌性上，因應全球極端氣候及氣候劇烈變化，今年首度發布TCFD（Task Force on Climate-related Financial Disclosures簡稱TCFD）報告書，將氣候風險和氣候機會納入制定營運策略時之考量，定期檢視氣候變遷對營運之影響，制定「責任投資」、「永續授信」、「盡職治理與議合」及「推動綠色存款」等四大策略作為發展主軸，逐步建立氣候治理及管理措施，並發揮在投資及授信業務的影響力，致力與其他重視永續議題之公司共同朝低碳及永續營運的方向轉型。

凱基銀行未來除了自身節能減碳外，亦持續運用核心職能，落實責任金融，積極推動永續金融商品與服務，協助產業升級轉型，實踐母公司中華開發金控之低碳永續經營目標。