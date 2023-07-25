文化部去年首度與日本北九州市合作駐村計畫，今年續簽合作備忘錄，將於11月至12月選送2名漫畫藝術家至北九州市，與當地漫畫博物館等藝文機構及專業人士進行為期1個月的深度交流，即日起至8月18日可申請。

北九州市長期以「漫畫都市」作為城市理念促進文化觀光產業發展，擁有7萬冊藏書的「漫畫博物館」，近年曾辦理美國及西班牙漫畫藝術家駐村交流計畫；另北九州市自2014年起舉辦的「北九州流行文化節」，為西日本最大規模的動漫、電玩等流行文化主題活動。

文化部表示，台灣長久以來與日本漫畫有緊密的連結，近年台灣漫畫家更屢次於日本國際漫畫賞及相關民間主辦獎項獲得佳績，如2022年星期一回收日《貓與海的彼端》獲第16屆日本國際漫畫賞優秀賞、凱子包《正義The Justice》獲京都國際動漫大賞準優秀賞等；近年許多優秀台漫作品售出日本版權並出版問世，如《Day off》、《綺譚花物語》、《來自清水的孩子》、《用九柑仔店》等，於日本呈現台灣漫畫的多元面向與豐沛文化內容。