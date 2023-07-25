香港女星章小蕙過去曾是「阿B」鍾鎮濤前妻，近年來除了將重心放在大陸外，憑著對於時尚的敏銳度在開設社群平台分享美妝與穿搭秘訣，深受粉絲喜愛。先前她直播帶貨竟超過5千萬，令人瞠目結舌。近日，她出席Bottega Veneta 北京時尚大秀，旁邊坐的是34歲一線女星Angelababy(楊穎)，畫面曝光後被網友大讚60歲的張小蕙完全不輸。

最近，60歲章小蕙開始直播帶貨，在小紅書的第一場直播交易額突破5000萬，熱度衝上6億，引起熱議。在直播中，章小蕙穿著簡潔的香奈兒古著套裝，保養的得宜的她顯得超凍齡，只見章小蕙賣眼影盤的時候，拿出文藝復興時期的畫作，從桑德羅·波提切利的《春》講到約翰多恩的《別離辭》，不但分享自己對藝術的理解，還隨性朗讀了一首英文詩，這種優雅的直播方式令網友相當認可，紛紛表示看完章小蕙的直播，其他直播都不想看了。

60歲章小蕙在容貌上也維持的相當好，近日她出席Bottega Veneta 北京時尚大秀，與幾位知名明星有Angelababy、井柏然、林柏宏，還有旁邊正在幫蔣奇明簽名的孫燕姿，章小蕙坐在34歲的Angelababy身旁，被網友盛讚：「絲毫不輸baby ，誰能看出她60歲了啊？」

事實上，章小蕙最知名的過往是她與鍾鎮濤的婚姻，原本才子佳人的組合令人稱羨，當年還辦了一場極盡豪華的婚禮，後來兩人感情破裂，離婚後3年阿B申請破產，而家境優渥的章小蕙後來霸氣拋下金句：「飯可以不吃，衣服不可以不買」，被外界批評「敗家女」。據港媒綜合報導，斷開阿B之前，她與已婚陳曜旻過從甚密發展婚外情，2人更不避謙，經常高調出席公開場合，而男方離婚後和章小蕙戀情僅維持7年就告吹還申請破產。