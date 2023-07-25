新北市消防局協調賣場業者設「防颱專區」，方便民眾採買。（新北市消防局提供）

中央氣象局昨（24日）晚已發布杜蘇芮颱風海上警報，颱風路徑持續逼近台灣，為落實民眾自主防災準備，新北市消防局配合內政部協調各賣場業者，已於賣場設置「防颱專區」，方便民眾採買，做好防災準備。

消防局表示，「防颱專區」用意在加強民眾自主落實防災各項準備，災害發生時可從容應對，減低災害造成損失。響應的業者有家樂福、大潤發、金玉堂文具、愛買量販店等；另網路平台包括露天拍賣、Momo購物網、好市多股份有限公司、台灣樂天市場、全家便利商店、振宇五金、小北百貨等配合架設購買網站。

消防局提醒，颱風或大雨來臨時應遵守6要3不原則 （1、防災用品要準備。2、防颱訊息要注意。3、招牌門窗要固定。4、社區水溝要疏通。5、低窪地區民眾要遷往高處。6、土石流危險區民眾要即早撤離；1、危險河床不要去。2、登山溯溪不要去。3、觀潮、戲水、釣魚不要去。），做好居家防災準備、隨時注意天氣動態訊息、待在家中避免外出，才能保障生命財產安全。