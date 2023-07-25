國民黨台北市北中正、萬華立委人選尚未決定，現外傳地方建議高雄市前新聞局長王淺秋參選。無黨籍立委參選人于美人25日批評，國民黨提名已經拖很久，現又想找王淺秋參選，如果她沒有意願，最後仍要選區議員參選，這些議員到底是國民黨的第幾順位？

于美人今在東三水市場掃街拜票前，被媒體詢問是否認為國民黨提名拖太久？王淺秋是否為可敬對手？她表示，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹可能是碰到難處，提名才會拖這麼久，但過程中，一直都是別的人選沒意願，才想到在地議員，如果又有新人選，再把他們壓掉，如最後被提名的是在地議員，他們情何以堪？

媒體追問，市黨部一開始找前高雄市長韓國瑜女兒韓冰，如何看現在又推王淺秋？于美人表示，國民黨明明有訂初選規則，結果現在又去找另外的人選，如果這個人沒有意願，最後還是回來找選區議員參選，請問選區議員到底是第幾順位？

針對外界傳言國民黨找不到人選是因為黃呂錦茹與鍾小平有心結？于美人反問，國民黨跟民進黨都有心結、派系，但選民在乎嗎？他們只認為政黨是因為喬好派出參選人，掛上顏色就會當選，才遲遲沒處理完提名的事。

于美人批評，北中正、萬華的利益不是藍綠優先考量的利益，政黨權力分配才是他們優先考慮的，屆時兩黨的參選人會幫在地居民說話？還是求了老半天才讓他參選的黨講話？選民看得很清楚，所幸北中正、萬華沒有這個困擾，選民更好的選擇就是自己，她一定會顧好在地居民的權益。