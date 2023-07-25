牛角臉書粉專稍早證實，因牛角加盟店「捷利國際餐飲股份有限公司」發生資金周轉問題，導致食材採購等出現困難而無法營業。（本報資料照片）

高雄起家的「捷利國際餐飲集團」代理牛角燒肉等日式品牌，旗下代理及自創共計8個品牌、全台有30家門市。未料，母集團「五互集團」捲入不法吸金案，令捷利營運出現危機。員工向本報爆料，昨天五互集團女總裁陳秋白與幹部視訊會議證實，公司無力籌措資金繼續營運，被迫必須結束營業。據了解，今起全台所有門市將無預警歇業，高雄百貨業者也證實今天確實不會開。

對此，牛角臉書粉專稍早證實，因牛角加盟店「捷利國際餐飲股份有限公司」發生資金周轉問題，導致食材採購等出現困難而無法營業，以下店鋪於今日起暫停營業，牛角-高雄漢巨店、牛角-高雄同盟店、牛角-高雄義大店、牛角-屏東太平洋店、牛角-台中豐太店、牛角-嘉義耐斯店、牛角-台南永康愛買店。

捷利官網顯示，集團成立於2014年，2015年5月拓展第1家牛角燒肉漢神巨蛋店開始，代理日本三大品牌，包括牛角燒肉專門店、Pepper Lunch胡椒廚房、MAiSEN邁泉豬排。2019年起自創品牌，包括空 居酒屋、樁涮HOT POT、元町家横浜家系ラーメン拉麵、捷果咖啡、丸米便當等，總計全台約30家門市。

壓垮捷利餐飲最後一根稻草，就是母集團生命禮儀公司「五互集團」旗下子公司「龍海生活事業」的不法吸金案。5月因違法販賣契約商品、吸金逾220億元，遭高雄地院罰款2億元，女總裁陳秋白判10年6月。高雄地檢署7月再度發動搜索，發現龍海仍持續運作吸金。檢方怒斥該集團「目無法紀」，訊後諭令陳秋白300萬元交保，其餘幹部100萬至15萬元不等交保。

據了解，陳秋白昨天與公司幹部視訊會議表示，五互公司及龍海公司在民國112年7月3日遭檢調機關實施搜索，並凍結扣押公司資產、現金及帳戶存款，在此嚴峻狀況下，公司無力籌措資金繼續營運，被迫必須結束營業，本公司對於因而牽累的同仁及客戶，深感萬萬分的歉意。

陳秋白強調，五互公司及龍海公司被檢察署及法院凍結扣押的資產、現金及金融機構帳戶存款。公司予以詳列並公告給客戶周知，院檢處分後應該全數分配歸還客戶，以減少客戶損害。語畢後，她還大大鞠躬說聲「謝謝」，便草草結束會議，留下錯愕的員工直說「太誇張了吧」。