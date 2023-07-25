民眾黨揚言在高雄立委選戰不缺席，而國民黨視為有機會勝選的左楠、鳳山選區，民眾黨也擬參戰。國民黨高市議員李眉蓁、鍾易仲等人組成的KK政線今（25）日喊話，先促成國會藍白合拚過半，呼籲兩黨高層速建提名共識。然而，民眾黨則認為，前提是總統要「白藍合」，國會才比較有合作空間。

傳出去年曾參選高雄市長的曾尹儷可能代表民眾黨參選左楠區，而鳳山也不排除參戰，陸續已在徵詢相關人士。對此，KK政線成員中參選立委的李眉蓁、鍾易仲直白說，左楠、鳳山都是藍營有機會勝選的選區，若民眾黨提名而導致席次被民進黨拿走，這不會是非綠選民想要看的結果。

KK政線表示，國會下架民進黨跟總統下架民進黨一樣重要，「總統藍白合」大人們可慢慢談，但爭取國會藍白席次過半、國會藍白合已刻不容緩。對於某些國民黨不具優勢，而民眾黨有悍將出擊的選區，為增加藍白合席次，國民黨也應考慮禮讓。

左楠立委參選人李眉蓁指出，藍白共識是下架民進黨，但下架民進黨有「總統下架」、「國會下架」兩大目標，兩者一樣重要。她不諱說，若最後因藍白不合導致總統還是被民進黨撿去，那就更需要「藍白過半」國會的制衡，否則綠色獨裁將繼續成為台灣的錐心之痛。

鳳山立委參選人鍾易仲坦言，總統藍白合有很多變數，可能拖很久，但國會席次分毫必爭，總統藍白合寄望於大人們的智慧，「但國會提名部分已不能再等，否則恐怕等不到總統藍白合，許多區域立委小雞就已經被壓死了」。

對此，負責主導南部立委提名的民眾黨中央委員林富男指出，民眾黨還沒預計在高雄提幾席，但這半個月來，陸續與本黨、他黨等人士接觸洽談中，提名的人必須符合有為民服務精神、從政路夠堅強、學經歷及人品完整，以及若沒選上是否繼續蹲點等條件來評估。

針對國會藍白合是否有望？林富男表示，同意兩黨合作，但前提是總統「白藍合」，國會才比較有空間談合作，「白藍合」的綜合結果是要實現柯文哲的聯合政府，集結好的人才不論藍、白、綠等顏色，共組聯合政府來繁榮台灣。