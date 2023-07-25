台灣民意基金會今（25）日公布2024總統大選最新民調，在目前的3名參選人中，支持度依然以民進黨賴清德最高、民眾黨柯文哲次之，國民黨侯友宜敬陪末座。值得注意的是，柯文哲的支持度在716大遊行後不增反減。

該民調顯示，賴清德的支持度為36.4%、柯文哲27.8%、侯友宜20.2%，尚未決定的則有9.4%，跟上個月相比，賴略減0.1個百分點、侯下滑0.2個百分點，柯下降程度最多，達1.3個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，上個月賴清德分別領先柯文哲和侯友宜7.4、16.1個百分點；這個月賴領先柯8.6個百分點、領先侯16.2個百分點，持續處於穩定領先；其中柯在716凱道遊行後，支持度不增反減，侯在過去1個月雖然努力想要振作，但支持度依舊維持在2成左右。

此民調訪問期間為2023年7月17、18日；對象為全國20歲以上成年人；抽樣方法採市話、手機並用的雙底冊抽樣，市話占70%、手機占30%。有效樣本1088人，市話763人、手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下，約為正負2.97個百分點。