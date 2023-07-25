高男騎機車竄逃進彰化市民生地下道的人行地下道，遭警方逮捕。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市警方昨（24日）凌晨巡邏時發現32歲高姓男子騎乘電動機車闖紅燈，因高男不甩攔查，雙方展開追逐，警方見高男將機車騎進人行地下道後，甕中抓鱉逮捕高男，發現他渾身酒味，還是酒駕累犯，且交通罰單未結件數高達400餘件，訊後開立交通違規及酒駕告發單，並依將其移送強制執行。

昨天凌晨1點58分，中正派出所員警沿著彰化市金馬路巡邏線巡視時，發現高男騎著電動機車於金馬路三段與金馬路三段141巷口闖紅燈，隨即尾隨該車並準備攔查，然而高男拒絕攔查，且騎車高速逃逸，竄逃進民生地下道機車道。

當時警方在民生地下道機車道東端出口處（靠近三民路）阻截，結果高男為躲避攔查，竟不顧安全將機車掉頭逆向行駛，並逃回民生地下道西端的入口處。警方決定在彰美路一段地下道迴轉道進行攔查，高男竟異想天開地將機車進入民生地下道的人行地下道。

警方隨即進入人行地下走道內，盤查時發現高男渾身散發出酒精味道且站立不穩，遂告知其有權利進行酒精測試，但他堅決拒絕接受測試。

警方依法開立酒後駕車的告發單，當場移置保管高男機車，並吊扣該車牌照二年，清查確認高男在逃逸過程中已涉及紅燈右轉、闖紅燈、拒絕攔查、駕照註銷、拒絕酒測多項違規，事後均蒐證告發重大交通違規6件，罰款至少近38萬元。

警方並查出高男酒駕累犯，5年內還有其他酒駕違規行為受罰，且經查詢其交通違規罰單及停車費未繳件數竟高達400餘件。警方除了警告高男必須遵守交通秩序外，也依法將其移送強制執行，查扣財產。