七大工業國集團（G7）、歐盟和其他國家日前致函中國，敦促中國政府阻止北韓利用中國水域規避制裁措施，中國回應稱，中方嚴格執行聯合國對北韓的制裁。

這些國家在信中對「多艘油輪……繼續利用中國三沙灣領海作為庇護所，為與北韓進行受制裁的石油產品貿易提供便利」表示關切。

中國常駐聯合國代表團發言人在社交網站回應相關報導，表示中方始終嚴格執行聯合國安理會決議案，認真履行國際義務。

發言人稱，中方敦促有關各方全面落實安理會涉北韓決議案，特別是有關恢復對話、加強外交努力及推動政治解決的規定。