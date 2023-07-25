一名網友分享，整理家裡發現祖先留下的「小廢物」，其中一張面額500文的「大清寶鈔」，引起網友們熱烈討論，不少識貨的人一看就愣了，因為已經可以算是歷史文物，而不是小廢物，如今這一張紙的價值應該高達5、6位數，建議原PO要好好保存。

一名網友昨在臉書社團《小廢物俱樂部》上分享，整理家裡的時候，意外翻出祖先們留下來的「小廢物」，從照片中可見，一大堆泛黃的紙張，其中有一張竟是咸豐七年製造的、面額500文的「大清寶鈔」，其他還有官帖、軍用手帖、林百貨的廣告傳單等各種歷史文物。

網友在家中翻出祖先留下的「大清寶鈔」。（圖／網友授權提供）

貼文引起網友討論，不少網友看傻直呼，原PO對於「小廢物」的理解有點不同，這根本是歷史文物、古董了。「這一張現5、6位數」、「是古時候的銀票」、「在博物館才可以看到的文物」、「小廢物放一百年就變文物了！大家儘量廢」、「我們對小廢物的定義是不是有『億點點』不一樣」。

另有不少人呼籲原PO要把祖先留下來的東西好好保存，如果嫌棄佔位置，也可以捐給博物館保存，千萬不要丟掉或是拿去護貝，因為護貝可能會損壞古老的文件。

而原PO也補充說，這幾張照片裡面的東西，其實只是家裡小部份的收藏而已，祖先還有留下一些銅幣和銀幣，少說有700到800年的歷史，甚至有些可能上千年也不一定。