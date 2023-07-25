由國立傳統藝術中心主辦的「戲曲夢工場」，今年邀請台灣大學華語教程助理教授汪俊彥擔任策展人，以「前衛當行：以戲曲提問歷史」為題，帶領觀眾以新角度看戲曲藝術。

汪俊彥表示，策展主題設定為「前衛當行：以戲曲提問歷史」，正是因為每個作品自身皆承載著豐厚歷史，在重新閱讀及詮釋中，開啟戲曲未來的想像，「這些作品看似在處理歷史，實際上當它們呈現在舞臺上的時候，便是在與當代社會進行對話，這也是前衛能量的開始，而前衛能量就藏在戲曲身上。」

預計演出的作品包括取材自京劇《荷珠配》、人力飛行劇團演出的《荷珠》，由國家文藝獎得主王墨林擔任導演，回看那些芳名「荷珠」的女子，如何以婀娜姿態走過百年戲劇發展史，一探京劇在層層創作意識中，錯綜複雜的關係。

此外，還有首次參與戲曲夢工場的「僻室」，將推出新作《斷橋》，由歌仔戲演員吳奕萱、劇場新秀吳靜依，弘宛然古典布袋戲團團長吳榮昌，以戲曲作為日常生活的平台，從白娘子在水鬥後受傷於西湖斷橋感嘆為起點，延伸至當代青年生活中的各種反抗和掙扎，透過多種劇種資源，交疊刻畫角色回憶，帶領觀眾從日常場景走入奇幻，再從傳說走回現實。

台北曲藝團的《相聲，Move on！》，名為演出，實為大型實驗計畫，啟發自經典童話《小王子》，探尋傳承初衷的奇思異想。以符宏征導演對身體方法的處理，撞擊傳統相聲，在語言韻律及身體節奏的調和中，創造當代的相聲新人類。

在偶戲類則有台北木偶劇團《得時の夢》，觸碰鮮少被觸及的1940年代皇民化布袋戲，當傳統武俠布袋戲主角「錦毛鼠」，穿越到皇民戲《月形半平太》，開封變江戶、宋帝變天皇，在時代大亂鬥中，照見布袋戲、觀眾與時代限制的糾葛。

另外，國立台灣戲曲學院《串南？串北？有戲！》將挖掘一段幾乎被淡忘的劇場記憶，看京腔如何成為歌仔，在風起雲湧的大時代下試圖斬出一條做戲人的活路。栢優座《消失的六期生》則是取材創辦人許栢昂的親身經歷，從1996年「國光事件」為本，以世紀末的京劇焦慮，回望體制國家與戲曲的一世紀糾葛。